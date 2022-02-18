Кому выгоден СПИК

Считаю механизм СПИК успешным. Благодаря ему компания BIOCAD получила налоговые льготы, экономит значительные средства, ощущает поддержку со стороны как Минпромторга РФ, так и властей Санкт-Петербурга. За период реализации механизма мы не сталкивались с серьёзными барьерами.

Уверен, что региональные власти заинтересованы в поддержке СПИК, ведь место региона в ежегодном рейтинге инвестиционной привлекательности учитывается при оценке выполнения KPI губернаторами. Всем выгодно, чтобы на их территории открывались новые производства, создавались рабочие места, увеличивался сбор налогов. Это приводит к появлению особых экономических зон, СПИК, офсетных контрактов.

Поддержка региона не единственное условие для принятия решения об инвестициях. Успешное строительство производства зависит от наличия квалифицированных кадров, возможностей подготовки логистических путей для реализации продукции и т. д. Необходимая совокупность факторов есть не везде, поэтому мы для развития бизнеса выбрали только два стратегических региона — Москву и Санкт-Петербург.

Кроме того, прежде чем реализовывать механизм СПИК, компания должна проанализировать свой продуктовый портфель. Если в нём есть инновационные препараты или продукция, имеющая мало конкурентов на рынке, то я однозначно рекомендую использовать этот механизм.

А вот производителям, специализирующимся на дженериках, СПИК вряд ли будет выгоден. Дело в том, что в рамках такого контракта жёстко прописываются обязательства по реализации продукции. Чтобы их соблюсти, препарат должен быть уникальным. Чем глубже локализована продукция, тем предпочтительнее механизм СПИК, потому что компания может получить весь спектр государственной поддержки.

Цель любого инвестора — увеличить свой капитал. А чтобы понять, сможете ли вы добиться этой цели с помощью СПИК, важно задать себе правильные вопросы и взвесить все за и против.

gxpnews