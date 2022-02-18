АФК «Система» планирует проведение IPO «Биннофарм Групп»

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп», основным акционером которой является АФК «Система», возможно, в 2022-2023 годах проведет первичное публичное размещение акций (IPO). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на генерального директора компании Рустема Муратова.

Как заявил Муратов, для выхода на биржу холдингу необходимо подготовиться с точки зрения финансовых показателей, прозрачности и т. д. Он уверен, что этот этап будет пройден достаточно быстро.

Возможная стоимость компании не раскрывается. Но известно, что в июне 2021 года подконтрольная «ВТБ капиталу» компания приобрела у структуры АФК «Система» 11,2% Ristango Holding Limited, владеющей «Биннофарм групп», за семь миллиардов рублей. Исходя из этой оценки на тот момент холдинг мог стоить 62,5 миллиарда рублей.

Выручка «Биннофарм групп» по МСФО за девять месяцев прошлого года выросла на 22,1% к предыдущему году, до 18 миллиардов рублей.

Как стало известно ранее, компания «Биннофарм Групп» начала проектировать на территории завода «Синтез» в Кургане современный фармацевтический складской комплекс, где будет сконцентрирован запас сырья, материалов, а также готовой продукции. В проект инвестируют около двух миллиардов рублей.

gxpnews