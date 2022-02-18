Fresenius намерена приобрести за $454 млн долю в испанской биофармацевтической компании

Немецкая Fresenius ведет переговоры о приобретении контрольного пакета акций испанской биотехнологической компании mAbxience (входит в аргентинскую группу Insud Pharma). Ожидается, что сумма сделки составит до 400 млн евро ($454 млн). Об этом 17 февраля Bloomberg сообщили источники, знакомые с переговорами. Немецкая Fresenius ведет переговоры о приобретении контрольного пакета акций испанской биотехнологической компании mAbxience (входит в аргентинскую группу Insud Pharma). Ожидается, что сумма сделки составит до 400 млн евро ($454 млн). Об этом 17 февраля Bloomberg сообщили источники, знакомые с переговорами.

По словам источников, Fresenius и mAbxience могут в ближайшие несколько недель объявить о заключении сделки. Они отметили, что за счет приобретения испанской фармкомпании Fresenius намерена пополнить портфель своего подразделения Fresenius Kabi, специализирующегося на разработке препаратов, инфузионных и трансфузионных технологиях, парентеральном питании, лекарственных средствах для терапии онкологических и онкогематологических заболеваний.

Источники Bloomberg заявили, что немецкая фармкомпания является самым вероятным покупателем доли в mAbxience, но отметили, что переговоры с другими кандидатами продолжаются и окончательное решение пока не принято.

Представители обеих фармкомпаний отказались комментировать потенциальную сделку.

Fresenius SE & Co – компания со штаб-квартирой в Бад-Хомбурге (Германия), занимающаяся производством медицинского оборудования и лекарственных средств для терапии хронических и онкологических заболеваний. За первые шесть месяцев 2021 года выручка Fresenius составила 18,23 млрд евро ($20,72 млрд), чистая прибыль – 1,379 млрд евро ($1,57 млрд).

mAbxience – глобальная биотехнологическая компания, расположенная в Мадриде (Испания), специализируется на производстве и коммерциализации моноклональных антител. Под управлением компании находится три завода в Испании и Аргентине.

В конце декабря 2021 года деловая газета The Korea Economic Daily со ссылкой на источники в инвестиционном банке сообщала, что южнокорейский производитель бытовой техники и электроники Samsung Group ведет переговоры о покупке за $42 млрд фармкомпании Biogen, специализирующейся на разработке препаратов для лечения неврологических заболеваний. В конце января 2022 года стало известно, что Samsung BioLogics (биотехнологическое подразделение Samsung Group, занимающееся производством биоаналогов) за $2,3 млрд выкупает долю Biogen в совместном с Samsung BioLogics предприятии.