Обновлены клинические рекомендации по терапии гепатита С у взрослых

Минздрав РФ разработал и опубликовал новые клинические рекомендации по лечению вирусного гепатита С у взрослых. Предыдущая версия документа действовала с 2018 года, он должен обновляться каждые три года. В обновленных рекомендациях отсутствуют интерфероновые схемы и добавлены новые комбинированные препараты от Gilead. Минздрав РФ разработал и опубликовал новые клинические рекомендации по лечению вирусного гепатита С у взрослых. Предыдущая версия документа действовала с 2018 года, он должен обновляться каждые три года. В обновленных рекомендациях отсутствуют интерфероновые схемы и добавлены новые комбинированные препараты от Gilead.

В обновленные схемы лечения гепатита C у взрослых не вошли интерфероносодержащие препараты и Совриад (симепревир) от Janssen, ранее фигурировавшие в них. Добавлены комбинированные препараты, разработанные Gilead, – Эпклюза (софосбувир+велпатасвир), зарегистрированная в России в 2019 году и в 2021 году вошедшая в перечень ЖНВЛП, и Гарвони (ледипасвир+софосбувир), зарегистрированный в РФ в 2020 году.

Согласно новой версии документа, противовирусное лечение рекомендуется проводить всем пациентам с гепатитом С. Ранее при назначении противовирусного лечения учитывали определенные факторы (степень выраженности фиброза печени, молекулярно-генетическая характеристика вируса гепатита C, возраст больного, наличие и характер осложнений).

В обновленной версии клинических рекомендаций также внесены изменения в раздел «Диагностика». Ранее врачам рекомендовалось обращать внимание на случаи заболевания вирусными гепатитами в семье, на периодическое появление желтухи или потемнение мочи, увеличение живота в размерах, появление отеков, периодических спонтанных кровотечений или кровоизлияний. Теперь диагноз будет устанавливаться на основании наличия антител к вирусу гепатита С в крови (определение суммарных антител классов M и G – anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) и РНК вируса гепатита С в крови методом ПЦР.

В предыдущей версии документа обследование рекомендовалось начинать с общего осмотра с выявлением наличия желтушного окрашивания кожи и слизистых оболочек, измерения роста и массы тела. В обновленной версии клинрекомендаций отмечается, что при осмотре, как правило, никаких изменений не выявляется.

По данным Коалиции по готовности к лечению (ITPCru), в 2022 году ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава РФ планирует закупить 5 190 курсов препарата Мавирет (глекапревир+пибрентасвир) от AbbVie, 759 курсов лекарственного средства Зепатир (гразопревир+элбасвир) от MSD, 2,7 тысячи курсов Даклавизара (даклатасвир) от «Фармстандарта». Все эти препараты ранее входили в клинические рекомендации по терапии гепатита С и фигурируют в обновленной версии документа. В июле 2021 года ФКУ Минздрава РФ заключило с «Р-Фарм» трехлетний контракт на поставку препаратов Викейра Пак (дасабувир; омбитасвир+паритапревир+ритонавир) от AbbVie, также предназначенного для лечения вирусного гепатита С и отраженного как в старой, так и в новой версии клинических рекомендаций по терапии заболевания.

В конце декабря 2021 года главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов представил проект паспорта Стратегии по борьбе с хроническим гепатитом С, разработанный в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. На первом этапе он предусматривает лечение в 2023–2025 годах более 50% пациентов, уже состоящих на диспансерном учете, с первоочередным охватом больных на поздней стадии фиброза печени. На втором этапе, до 2030 года, запланировано выявление и лечение всех пациентов, которые сейчас не находятся под диспансерным наблюдением.