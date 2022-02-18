Медсестра петербургского КДЦ, где после обследования ЖКТ умерли семь пациентов, пыталась покончить с собой

Старшая медсестра Городского консультативно-диагностического центра (КДЦ) №1 в Санкт-Петербурге Марина Ефремова, которая является одной из пяти фигурантов уголовного дела о гибели семи пациентов из-за использованного во время рентгенографии желудка несертифицированного сульфата бария, в начале февраля пыталась совершить самоубийство. Сейчас она находится в реанимации в состоянии медикаментозной комы.

Об этом «Новой газете» рассказал муж обвиняемой Юрий Ефремов.

Информация о расследовании уголовного дела появилась в конце января 2022 года. Главврач КДЦ Евгений Попов по решению суда был отправлен в СИЗО 28 января, завотделением лучевой диагностики Елена Медведева – 7 февраля. В этот же день стало известно, что третьим фигурантом дела стала старшая медсестра КДЦ. В правоохранительных органах ее имя не разглашали, но рассказывали, что она была задержана в начале февраля, а 7 февраля суд избрал для нее меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ефремову обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По данным «Новой газеты», Марину Ефремову задержали 2 февраля, а 3 февраля примерно в 13:00 на трассе Киссолово – Пески (Всеволожский район Ленинградской области) она бросилась под колеса проезжающей фуры. По словам водителя автомобиля, он успел заметить женщину и затормозить, но Ефремова получила серьезные травмы. В настоящее время она подключена к аппарату ИВЛ в реанимационном отделении и введена в медикаментозную кому.

Как рассказал муж Ефремовой Юрий, перед попыткой покончить жизнь самоубийством его жена оставила предсмертную записку. «Но в ней не указано на сто процентов, кто и в чем виноват. Она просто попрощалась и все», – сообщил он. На вопрос журналиста, связывала ли медсестра свое решение с ситуацией в КДЦ, Ефремов ответил утвердительно.

«Либо угрожали ей, либо что-то еще. Если уж человек решил покончить с собой, то что-то было. Не просто же так она кинулась под машину», – предположили медсестры КДЦ в разговоре с «Новой газетой». В КДЦ Ефремова работает с 2011 года.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) было возбуждено 26 января 2022 года после смерти двух пациентов, ранее прошедших рентгенографию желудка с использованием в качестве контрастного вещества сульфата бария, не разрешенного к применению в медицинских целях. Позднее количество погибших после прохождения процедуры возросло до семи, также пострадали около 30 пациентов.

Сначала в качестве подозреваемого сотрудники Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Санкт-Петербургу задержали главврача КДЦ Евгения Попова. Октябрьский районный суд города 28 января отправил его в СИЗО на два месяца. По версии следствия, закупкой промышленного бария занимался именно Попов, и в течение длительного времени он допускал использование этого препарата в КДЦ при обследованиях.

Вслед за Поповым была задержана заведующая отделением лучевой диагностики КДЦ Елена Медведева. Ей предъявили обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Медик частично признала вину и обещала сотрудничать со следствием, в связи с чем просила отправить ее под домашний арест, но Октябрьский районный суд просьбу не удовлетворил и 7 февраля поместил Медведеву в СИЗО до 25 марта.

Кроме того, 9 февраля этот же суд отправил в СИЗО до 26 марта заместителя главного врача КДЦ по медицинской части Александру Феофанову и заместителя по лечебной и экспертной работе Наталью Суровенко. Всем фигурантам уже предъявлено обвинение.

«По версии следствия, в указанном центре на протяжении длительного времени оказывались медицинские услуги населению с применением промышленного химического препарата, не включенного в государственный реестр лекарственных средств. В период с декабря 2021 года по январь 2022 года семь пациентов, проходивших обследование, скончались», – сообщили в ГСУ. Речь идет о препарате «Барий сернокислый 0.10 (H2O)%», который, по информации ГСУ, был закуплен медцентром у местной компании «НеваРеактив». В связи с упоминанием в материалах дела компания опубликовала паспорт указанного препарата, где было заключение о соответствии ГОСТ.

«Насколько я помню, КДЦ №1 покупает у нас барий с 2011 года, если не раньше. Но нашу продукцию нельзя использовать в медицинских целях. Мы не поставляем фармсубстанции. У нас в ассортименте только химические реактивы – барий с квалификацией «Ч» (чистый) и «ЧДА» (чистый для анализов). Этот барий сернокислый не для рентгеноскопии. Это химический реактив для производственных и аналитических целей. Его употреблять внутрь нельзя. Мы не понимаем, как так случилось, что его применяли в КДЦ №1. Не находим ответа», – объяснил «Новой газете» генеральный директор ООО «НеваРеактив» Аркадий Камчатов.

После инцидента и возбуждения уголовного дела Росздравнадзор направил своим территориальным органам, региональным минздравам и медорганизациям письмо, в котором сообщил, что в настоящее время для применения в медицинских целях в России может использоваться только препарат Бар-ВИПС (Бария сульфат) от ООО «Фирма «ВИПС-Мед», зарегистрированный в 2011 году.