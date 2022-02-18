ГК «Эверс» вложила 350 млн рублей в завод по производству перевязочных материалов в Дубне

В настоящее время компания достроила основной производственный двухэтажный комплекс площадью 3 тысячи кв. м. Мощность завода не раскрывается, на нем будет создано 50 рабочих мест. Основная номенклатура предприятия – экспресс-тесты на беременность и перевязочные средства, включая лейкопластыри, защитные и атравматичные повязки, активированные лекарственными препаратами, спиртовые салфетки и лечебные губки, включая собственные разработки компании.
Строительство завода компания анонсировала в мае 2018 года. Первоначальный объем инвестиций в проект составил 147,9 млн рублей, а дедлайн сдачи объекта был намечен на лето 2019 года.
К маю 2021 года объем инвестиций вырос до 222 млн рублей, а «Эверс» запланировала к производству на заводе новые разработки, в том числе средство Хитокол-КДА для местного лечения инфицированных ран любой сложности (ожогов, некротических, гнойно-некротических, трофических язв, пролежней).
Завод «Эверс» входит в промышленный холдинг ГК «Эверс» (Evers Group Rus), специализирующийся на производстве широкой линейки перевязочных материалов. По данным СПАРК-Интерфакс, ГК «Эверс груп Рус» и ООО «Эверс» на 100% принадлежат Евгению Бородину. «Эверс груп Рус» зарегистрирована в 2014 году в Москве. Выручка ГК в 2020 году составила 814,2 млн рублей, чистая прибыль – 17,4 млн рублей.
Фото: mosreg.ru