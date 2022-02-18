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Аптечная сеть «Апрель» заняла третье место в рейтинге за 2021 год

В первой десятке рейтинга аптечных сетей AlphaRM 2021 года только две перестановки. «Апрель» с пятого места переместился сразу на третье, а ГК «Эркафарм» покинула тройку лидеров и опустилась на пятое место. Все остальные сети в TOP10 остались на своих местах.

Компания AlphaRM составила рейтинг аптечных сетей 2021 года. На первом месте — «Ригла», которая не уступает пальму первенства в течение нескольких лет. Второе место, как и в 2020 году, заняла «Имплозия». В сентябре 2021 года об объединении объявили сети ГК «Эркафарм» и «Мелодия здоровья». Если бы они объединились в январе, то смогли бы занять второе место. В рейтинге 2022 года сеть будет представлена под названием «Эрка&МЗ».

Пока же можно отметить стремительный вход «Апреля» в тройку лидеров. В прошлом году аптечная сеть открыла более чем тысячу новых точек, их общее количество превысило на конец 2021 года три тысячи. В планах Вадима Анисимова довести количество аптек до 4,5 тыс.

По динамике продаж впереди всех была сеть «Сбер Еаптека». О том, какое место ей удалось занять в рейтинге благодаря активному развитию, читайте в статье «Кто встал на пьедестал» в свежем номере «ФВ» № 4 от 15.02.2022 года.

TOP10 аптечных сетей в 2021 году
Рейтинг 2021 Рейтинг 2020 Наименование сети Тип сети Кол-во регионов в 2021 Кол-во точек 12.2021 Доля рынка 2021, %
1 1 Ригла (Москва) федеральная 58 3366 6,62
2 2 Имплозия (Самара) федеральная 60 3497 5,38
3 5 Апрель (Краснодар) федеральная 56 3069 4,97
4 4 Планета Здоровья (Пермь) федеральная 54 2155 4,92
5 3 ГК Эркафарм (Москва) федеральная 33 934 3,83
6 6 Нео-Фарм (Москва) федеральная 14 989 3,56
7 7 Аптечная сеть 36,6 (Москва) федеральная 10 1608 3,33
8 8 Вита (Самара) федеральная 40 2072 3,11
9 9 Фармленд (Уфа) федеральная 10 1545 2,87
10 10 Мелодия Здоровья (Новосибирск) федеральная 47 902 1,73
Источник: AlphaRM

Елена Калиновская
pharmvestnik

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17 февраля, 2022 | Просмотров: 154