Аптечная сеть «Апрель» заняла третье место в рейтинге за 2021 год

В первой десятке рейтинга аптечных сетей AlphaRM 2021 года только две перестановки. «Апрель» с пятого места переместился сразу на третье, а ГК «Эркафарм» покинула тройку лидеров и опустилась на пятое место. Все остальные сети в TOP10 остались на своих местах.
Компания AlphaRM составила рейтинг аптечных сетей 2021 года. На первом месте — «Ригла», которая не уступает пальму первенства в течение нескольких лет. Второе место, как и в 2020 году, заняла «Имплозия». В сентябре 2021 года об объединении объявили сети ГК «Эркафарм» и «Мелодия здоровья». Если бы они объединились в январе, то смогли бы занять второе место. В рейтинге 2022 года сеть будет представлена под названием «Эрка&МЗ».
Пока же можно отметить стремительный вход «Апреля» в тройку лидеров. В прошлом году аптечная сеть открыла более чем тысячу новых точек, их общее количество превысило на конец 2021 года три тысячи. В планах Вадима Анисимова довести количество аптек до 4,5 тыс.
По динамике продаж впереди всех была сеть «Сбер Еаптека». О том, какое место ей удалось занять в рейтинге благодаря активному развитию, читайте в статье «Кто встал на пьедестал» в свежем номере «ФВ» № 4 от 15.02.2022 года.
|TOP10 аптечных сетей в 2021 году
|Рейтинг 2021
|Рейтинг 2020
|Наименование сети
|Тип сети
|Кол-во регионов в 2021
|Кол-во точек 12.2021
|Доля рынка 2021, %
|1
|1
|Ригла (Москва)
|федеральная
|58
|3366
|6,62
|2
|2
|Имплозия (Самара)
|федеральная
|60
|3497
|5,38
|3
|5
|Апрель (Краснодар)
|федеральная
|56
|3069
|4,97
|4
|4
|Планета Здоровья (Пермь)
|федеральная
|54
|2155
|4,92
|5
|3
|ГК Эркафарм (Москва)
|федеральная
|33
|934
|3,83
|6
|6
|Нео-Фарм (Москва)
|федеральная
|14
|989
|3,56
|7
|7
|Аптечная сеть 36,6 (Москва)
|федеральная
|10
|1608
|3,33
|8
|8
|Вита (Самара)
|федеральная
|40
|2072
|3,11
|9
|9
|Фармленд (Уфа)
|федеральная
|10
|1545
|2,87
|10
|10
|Мелодия Здоровья (Новосибирск)
|федеральная
|47
|902
|1,73
|Источник: AlphaRM
Елена Калиновская
pharmvestnik