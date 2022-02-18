Аптечная сеть «Апрель» заняла третье место в рейтинге за 2021 год

В первой десятке рейтинга аптечных сетей AlphaRM 2021 года только две перестановки. «Апрель» с пятого места переместился сразу на третье, а ГК «Эркафарм» покинула тройку лидеров и опустилась на пятое место. Все остальные сети в TOP10 остались на своих местах.

Компания AlphaRM составила рейтинг аптечных сетей 2021 года. На первом месте — «Ригла», которая не уступает пальму первенства в течение нескольких лет. Второе место, как и в 2020 году, заняла «Имплозия». В сентябре 2021 года об объединении объявили сети ГК «Эркафарм» и «Мелодия здоровья». Если бы они объединились в январе, то смогли бы занять второе место. В рейтинге 2022 года сеть будет представлена под названием «Эрка&МЗ».

Пока же можно отметить стремительный вход «Апреля» в тройку лидеров. В прошлом году аптечная сеть открыла более чем тысячу новых точек, их общее количество превысило на конец 2021 года три тысячи. В планах Вадима Анисимова довести количество аптек до 4,5 тыс.

По динамике продаж впереди всех была сеть «Сбер Еаптека». О том, какое место ей удалось занять в рейтинге благодаря активному развитию, читайте в статье «Кто встал на пьедестал» в свежем номере «ФВ» № 4 от 15.02.2022 года.