Sanofi назначила гендиректора в евразийском регионе

Новым гендиректором Sanofi в евразийском регионе стала Анжела Симакова, сообщили в компании. В 2021 году она заняла пост генерального менеджера бизнес-подразделения Sanofi «Общая медицина», до этого занимала ряд руководящих должностей в компании.

Sanofi назначила на должность председателя управляющего комитета компании в странах евразийского региона Анжелу Симакову. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «ФВ». Симакова будет отвечать за продвижение бизнеса компании по всему региону, а также представлять интересы компании на внешних бизнес-площадках.

С 2003 года Симакова занимала руководящие должности в Sanofi — в департаментах поддержки бизнеса, коммерческих операций и управления доходами. Также она работала руководителем подразделений компании «Кардиология», «Диабет», «Базовые продукты» и Zentiva. В прошлом году Симакова стала генеральным менеджером бизнес-подразделения Sanofi «Общая медицина» в России и продолжает занимать эту должность параллельно со своим новым постом.

По словам Симаковой, компания продолжит развивать свой портфель продуктов в регионе с фокусом на инновации, внедрение цифровых сервисов для пациентов и специалистов здравоохранения, выполнять обязательства по локализации производства согласно специальному инвестконтракту (СПИК) и расширять трансфер технологий. «Стратегия развития нашего бизнеса по-прежнему будет ориентирована на пациентов и на здравоохранение стран евразийского региона», — сказала Симакова.

Занимавшая ранее пост гендиректора Sanofi в странах евразийского региона Оксана Монж перешла на работу в штаб-квартиру компании в Париже. О том, что Монж назначена на должность руководителя глобального франчайза бизнес-подразделения «Общая медицина», стало известно в сентябре прошлого года.

Фото: Sanofi

Григорий Дубов

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