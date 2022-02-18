В восьми регионах России запасов медицинского кислорода хватит только на сутки

Ситуация, связанная с дефицитом медицинского кислорода в субъектах России, обсуждалась в Совете Федерации. Согласно сведениям Минздрава и Росздравнадзора, в восьми регионах страны запасы кислорода имеются только на сутки.

Восемь регионов России, по данным Минздрава и Росздравнадзора, имеют запас медицинского кислорода только на сутки, в других субъектах запасы более существенны. Ситуация с доступностью кислорода в регионах обсуждалась в Совете Федерации, сообщает «Медицинский вестник». По словам директора Департамента регулирования обращения лексредств и медизделий Елены Астапенко, принятые правительством меры по обеспечению кислородом медорганизаций помогли урегулировать ситуацию.

Глава Минздрава Ульяновской области Александр Гашков, выступая с докладом в Совфеде, отметил, что проблемы с кислородом в регионе наблюдались осенью, сейчас до мая у субъекта законтрактовано 1050 т кислорода, осталось еще 750 т, неснижаемый запас составляет около 85—95 т, при расходе порядка 8 т в сутки. В Якутии, испытывавшей трудности с кислородом прошлой весной и осенью, на данный момент запас жидкого медкислорода составляет около 30 т, при расходе порядка 4 т в сутки.

Зам. главы Липецкой области Сергей Курбатов сообщил, что в регионе каждый день выпускают примерно 90 т кислорода, собственный запас на случай срыва производства рассчитан на двое суток. Руководитель Департамента промышленной политики Краснодарского края Михаил Дорожков заявил, что резерв кислорода в регионе составляет 900 т, дефицита также не наблюдается в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

В декабре прошлого года Минпромторг сообщал о стабилизации ситуации с кислородом в субъектах, сложности с которым наблюдались ранее, в том числе в регионах Кавказа.

Григорий Дубов

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