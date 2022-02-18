Центр лекобеспечения закупит противовирусные и антибактериальные препараты

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил девять аукционов на поставку ряда противовирусных и антибактериальных препаратов для лечения социально значимых заболеваний.

Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru. Прием заявок на участие в аукционах завершается 28 февраля. Поставщиков определят 2 марта.

— Абакавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг

Начальная цена: 62 940 817,80 руб.

— Невирапин, таблетки и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг

Начальная цена: 21 174 323,90 руб.

— Зидовудин+Ламивудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг+150 мг

Начальная цена: 115 583 967,60 руб.

— Циклосерин, капсулы, 250 мг

Начальная цена: 150 767 176,56 руб.

— Аминосалициловая кислота, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 3 г и/или раствор для инфузий, 30 мг/мл, 100 мл

Начальная цена: 3 074 831,65 руб.

— Зидовудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг

Начальная цена: 13 146 475,20 руб.

— Тенофовир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг

Начальная цена: 418 783,20 руб.

— Ралтегравир, таблетки жевательные, 25 мг

Начальная цена: 2 563 827,60 руб.

— Фосампренавир, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 700 мг

Начальная цена: 81 254 991,94 руб.

Елена Сидорова

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