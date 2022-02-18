MSD и Curve займутся созданием онкологических и неврологических препаратов

MSD и Curve Therapeutics объявили о сотрудничестве общей стоимостью около 1,7 млрд долл. Компании будут совместно разрабатывать средства по онкологическим и неврологическим показаниям.

MSD (в США и Канаде – Merck&Co) объявила о начале сотрудничества с Curve Therapeutics для выявления и тестирования соединения для пяти терапевтических целей. Об этом сообщает PMLive.

Curve — частная биотехнологическая компания, которая имеет собственную платформу для разработки препаратов. В рамках сотрудничества с MSD она будет использовать свою технологию Microcycle для разработки средств по онкологическим и неврологическим показаниям.

Согласно условиям соглашения, Curve получит авансовый платеж с правом на получение выплат по достижении определенных регуляторных и исследовательских показателей в размере до 1,7 млрд долл., если все пять терапевтических программ окажутся успешными. В дополнение к этому Curve будет получать роялти от чистых продаж любых одобренных в результате партнерства продуктов.

В рамках сделки Curve будет проводить функциональный скрининг, сбор и анализ данных, а также оптимизацию Microcycle. MSD будет ответственна за клиническую разработку, производство и коммерциализацию соединений, выявленных в рамках сотрудничества.

«Это сотрудничество является важной вехой для Curve и важным подтверждением [эффективности] нашей инновационной платформы для разработки лекарств. Работа с MSD над отдельными терапевтическими целями дополнит внутренние программы Curve по поиску и разработке лекарств», — заявил главный исполнительный директор Curve Саймон Керри.

«Мы в MSD стремимся разрабатывать лекарства от многих сложнейших заболеваний. Мы рассчитываем на сотрудничество с учеными Curve для оценки новых способов лечения сложных болезней», — отметил вице-президент исследовательской лаборатории MSD Research Laboratories по химии Роб Гарбаччио.

Николай Соколов

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