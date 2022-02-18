Количество вакансий в аптечном сегменте за год выросло в 2,5 раза

С февраля 2021 года по февраль 2022 года в 2,5 раза стало больше вакансий в аптечном сегменте. В фармпромышленности — в 1,5 раза, сообщили в SuperJob.

Количество вакансий в фармацевтической отрасли растет. Особенно это заметно по аптечному сегменту и производству. Зарплатные предложения по фармацевтической отрасли в целом за год (с февраля 2021 по февраль 2022) выросли на 14%, рассказали «ФВ» в исследовательском центре SuperJob.

«Фармацевтика наращивает объемы производства и продаж, — прокомментировала глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова. — Вакансий в аптечном сегменте за год стало больше в 2,5 раза, в фармацевтической промышленности — в 1,5 раза, в продвижении и сбыте — на 22%».

По ее словам, в аптечном ретейле наиболее востребованы фармацевты-провизоры, заведующие аптек и сборщики заказов. В фармацевтической промышленности — ИТР и операторы производственных линий. В сфере продвижения и сбыта — менеджеры по продажам, медицинские представители и операторы call-центров.

По прогнозам SuperJob, в 2022 году фармацевтические компании продолжат наращивать онлайн-продажи, что приведет к сохранению спроса на сборщиков заказов и складской персонал.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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