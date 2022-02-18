Производитель назвал один из методов снижения риска нового дефицита лекарств

Локальное производство субстанций лекарств может стать превентивной мерой очередного дефицита лекарств, считают некоторые эксперты. При этом мера может быть экономически невыгодной.

России необходимо отойти от зависимости от импортных производителей субстанций, рассказала директор по маркетингу и развитию бизнеса «Эспарма ГмбХ» Любовь Дупленко на конференции «PROекции Будущего», передает корреспондент «ФВ». Мероприятие организовано «ФВ» и ГК «Бионика Медиа».

По словам Дупленко, чаще всего в дефиците лекарств виновато производство, не справившееся с повышенными запросами. Эксперт отмечает, что сейчас главными проблемами в производстве является закрытие границ и повышение цен на субстанции.

Дупленко убеждена, что фактически эту проблему можно решить с помощью локализации производства самой субстанции. «Чем ближе производство субстанции к производству препаратов, тем меньше возникает рисков», — рассуждает производитель. Этим вопросом, по мнению эксперта, необходимо заниматься на государственном уровне. «Все, что находится за границей, всегда в зоне риска. Нужно также учитывать и особенности курса — то, от чего в том числе зависит цена лекарственного средства у производителя», — заявила она.

С точки зрения глобальной конкурентоспособности локальное производство субстанции экономически часто бывает неоправданным, отметил вице-президент — руководитель индустрии здравоохранения ПАО «Сбербанк» Юрий Крестинский. «То есть мы должны экономическую логику принести в жертву обстоятельствам? Производство определенной субстанции здесь и сейчас может быть на порядок дороже, чем закупка у иных поставщиков, которая, конечно, имеет соответствующие риски», — резюмировал эксперт.

Дупленко согласилась с тем, что экономически локальное производство может быть невыгодно, но аргументировала его необходимость возможным повторением дефицита. «Если мы сейчас не начнем принимать какие-то превентивные меры — хотя бы касательно основных фармсубстанций, — ситуация может повториться. Никто сейчас не может сказать, что такое никогда не повторится. Если опять закроют границы, что мы будем делать?», — отметила Дупленко.

С дефицитом лекарств фармрынок столкнулся в 2020 году. Тогда правительство объясняло нехватку лекарств проблемами логистики, связанными с COVID-19.

Руслан Мавлиханов

pharmvestnik