В Астрахани задержана ОПГ за сбыт сильнодействующих препаратов

Астраханская полиция задержала членов ОПГ, которые распространяли сильнодействующие вещества. Они покупали их в аптечной сети Ростова-на-Дону по поддельным рецептам, после чего сбывали в соседнем регионе.

МВД по Астраханской области прикрыла межрегиональный канал поставок запрещенных веществ из Ростова-на-Дону. Полиция задержала организованную преступную группу, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 234 УК РФ по факту незаконного оборота сильнодействующих средств. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД региона.

При задержании у подозреваемых изъяты 2 кг сильнодействующих веществ, незаполненные бланки рецептов, 64,5 тыс. руб. и 100 долл. Полицейские установили, что в ОПГ состояли 32-летний уроженец Ростовской области с супругой, а также трое их общих знакомых. По предварительным данным, участники группировки покупали в аптечной сети Ростова-на-Дону препараты, запрещенные к свободному обороту. Для этого они использовали поддельные рецепты. Свой товар затем они переправляли в Астрахань. Полицейским известно о трех фактах незаконного оборота веществ.

Артем Косенок

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