Роберт Калифф назначен главой FDA

Президент Джо Байден назначил доктора Калиффа главой Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), и Роберт Калифф был приведен к присяге 17 февраля 2022 года. До этого он занимал должность комиссара агентства с февраля 2016 года по январь 2017 года.

В качестве высшего должностного лица FDA, д-р Калифф стремится к усилению программ и политики, которые позволяют Управлению выполнять свою миссию по защите и поддержке здоровья населения. До своего первого назначения на должность комиссара в феврале 2016 года Роберт Калифф занимал должность заместителя по медицинским и табачным продуктам с февраля 2015 года.

«Для меня большая честь иметь возможность вернуться в FDA в качестве комиссара. Я благодарю президента Байдена за уверенность в моем назначении руководителем этого важного агентства в такое критическое время. И я хочу поблагодарить Сенат США за утверждение меня», – написал Роберт Калифф в своем twitter.

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