Janssen договорилась о сотрудничестве с занимающейся РНК-терапиями компанией

Подразделение Johnson & Johnson Janssen заключила соглашение о сотрудничестве с компанией Remix Therapeutics, пишет PharmaLive. Сотрудничество будет концентрироваться на платформе Remix REMaster для обнаружения и разработки низкомолекулярных терапий, которые модулируют процессинг (формирование активных молекул из первоначальных «заготовок») РНК.

Remix разрабатывает терапевтические средства, которые «настраивают» процесс производства новых РНК-последовательностей. Запатентованная компанией технология может исправлять мутации на всех уровнях РНК.

Эти терапии предназначены для перорального приема и позволяют осуществлять терапевтическую модуляцию во всем организме, включая центральную нервную систему. Нацеливая процессинг РНК, можно бороться с широким спектром заболеваний, включая рак, редкие заболевания и заболевания центральной нервной системы.

Детали сотрудничества не разглашаются, однако известно, что Janssen будет иметь эксклюзивные права на три конкретные мишени, которые можно будет применить в области иммунологии и онкологии.

По финансовым условиям сделки Remix получит первоначальный платеж в размере 45 млн долл. Компания также имеет право на выплаты по достижении определенных этапов, связанных с доклиническими и клиническими исследованиями, а также коммерческими показателями.

Если какие-либо из обнаруженных активов начнут разрабатываться и станут коммерческой собственностью, Remix также будет иметь право на получение многоуровневых лицензионных отчислений.

Николай Соколов

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