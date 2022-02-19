Казахстан рассчитывает на выпуск «Спутника Лайт» на Карагандинском фармкомплексе

Министерство здравоохранения Казахстана рассчитывает на начало выпуска вакцины «Спутник Лайт» на Карагандинском фармацевтическом комплексе (КФК) в ближайшее время, сообщил в председатель комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава республики Бауыржан Байсеркин.

«У КФК есть планы по выпуску «Спутник Лайт» из субстанции, которая будет поступать из РФ. Мы данную вакцину уже зарегистрировали. Вопросы по разрешительным документам для КФК уже практические решены. Идут производственные процессы по организации выпуска этой вакцины. Мы надеемся, что в ближайшее время «Спутник Лайт» на Карагандинском фармкомплексе будет выпускаться. Каких-либо непреодолимых вопросов нет», — приводит ТАСС слова Байсеркина.

5 июля 2021 года Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что Министерство здравоохранения Казахстана зарегистрировало однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт». 11 января нынешнего года Карагандинский фармацевтический комплекс осуществил поставку в Казахстан 150 тыс. доз данного препарата.

В республике с 1 февраля 2021 года приступили к вакцинации населения от коронавируса «Спутником V», произведенным в России. В конце февраля началась отгрузка в регионы российской вакцины, выпущенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. С 26 апреля в республике стартовала иммунизация местным препаратом QazVac. В конце апреля Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» закупил 1 млн доз вакцины Hayat-Vax китайской компании Sinopharm.

gxpnews