Bayer повысила прогноз по пиковым продажам препарата Nubeqa

Компания Bayer заявила, что терапия, включающая ее препарат Nubeqa, в ходе клинического исследования показала способность значительно продлить жизнь мужчин, страдающих метастатическим раком простаты. На фоне публикации положительных результатов исследований компания Bayer повысила ожидания по пиковым продажам лекарственного средства до более €3 млрд.

Препарат был разработан совместно с финским производителем лекарств Orion. Отмечается, что Nubeqa (darolutamide) в сочетании со стандартной терапией снизил риск смерти у пациентов в течение испытательного периода на 32,5% по сравнению со стандартной терапией. Лекарство уже одобрено для лечения неметастатического рака предстательной железы, который не поддается стандартной гормональной терапии.

Результаты исследования указывают на более широкие возможности препарата на рынке, отмечает Reuters.

Bayer, которая платит миллиарды долларов, чтобы урегулировать претензии США по поводу того, что ее средство от сорняков Roundup вызывает рак, нуждается в укреплении своего положения на рынке, отмечает агентство. Два фармацевтических бестселлера компании, препарат для профилактики инсульта Xarelto и лекарство для глаз Eylea, как ожидается, столкнутся со снижением продаж через несколько лет.

Nubeqa стал одним из трех фармацевтических препаратов Bayer, которые, согласно прогнозам компании, принесут более $1 млрд в виде пиковых годовых продаж, наряду с finerenone для лечения заболеваний почек и elinzanetant для облегчения симптомов менопаузы.

gxpnews