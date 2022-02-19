GSK подала иск о краже коммерческой тайны против бывшей сотрудницы

GSK подала в суд иск против своей бывшей сотрудницы, обвинив ее в краже коммерческой тайны. Женщине выдано запретительное постановление.

GlaxoSmithKline подала иск о краже коммерческой тайне против бывшей сотрудницы по имени Дениз Брукс, об этом сообщает FiercePharma. GSK сообщает, что 13 января она «внезапно» уволилась с должности руководителя отдела систем качества, которая давала ей «широкий доступ» к корпоративным данным, конфиденциальной информации и важным коммерческим секретам.

В день, когда женщина ушла в отставку, она использовала свои права доступа, чтобы зайти на предприятие компании в Роквилле, штат Мэриленд. Там она заменила свой старый рабочий ноутбук на совершенно новый корпоративный компьютер. При этом Брукс попросила IT-персонал компании скопировать «большое количество» данных, имеющих отношение к коммерческой тайне и конфиденциальной информации с ее старого ноутбука на новый. По мнению GSK, специалисты не знали об отставке Брукс.

Кроме того, компания утверждает, что незадолго до своей отставки Брукс отправила важную информацию по e-mail на свою личную почту. А в период с 10 по 17 января Брукс скопировала определенные документы с рабочего ноутбука на флешку.

GSK попыталась решить проблему со своим бывшим сотрудником, но она проигнорировала обращения компании. Это вынудило производителя подать на Брукс в суд, где он заявил что незаконное владение, передача и возможное неправомерное использование коммерческой тайны и другой конфиденциальной информации может «нанести непоправимый вред» компании.

Суд встал на сторону GSK и выдал Брукс постановление, которое запрещает ей доступ, использование или раскрытие любых конфиденциальных данных или информации компании. Суд постановил, что она также должна немедленно вернуть все имущество GSK. Кроме того, Брукс должна предоставить доказательства, что она не удаляла какие-либо документы, скачанные ей из внутренней сети компании, и она должна сохранить все документы, имеющие отношение к делу о коммерческой тайне.

Ранее своих бывших сотрудников в краже коммерческих секретов обвиняли такие компании как Pfizer и MSD.

Николай Соколов

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