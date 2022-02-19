Boehringer Ingelheim будет сотрудничать с Google для разработки препаратов

Boehringer Ingelheim заключила соглашение о партнерстве с Google. В рамках сотрудничества компании будут использовать квантовые вычисления для разработки лекарственных средств.

Немецкая фармацевтическая компания Boehringer Ingelheim подписала соглашение о партнерстве с Google Quantum AI. Компании будут сотрудничать в сфере исследований и внедрения квантовых вычислений в процесс фармацевтических исследований. Об этом сообщает PharmaTimes.

В рамках трехлетнего контракта немецкий производитель объединит свой опыт в разработке препаратов с помощью компьютера и компьютерного моделирования с ресурсами Google в области квантовых алгоритмов.

«Мы очень рады объединению усилий с Google, ведущей технологической компанией в области квантовых вычислений, — заявил член совета управляющих директоров Boehringer Ingelheim Михаэль Шмельмер.

«Квантовые вычисления могут значительно ускорить и улучшить процессы научно-исследовательских разработок в нашей отрасли. Квантовые вычисления все еще являются новой технологией. Однако мы убеждены, что эта технология может помочь нам обеспечить еще больше людей… инновационными и революционными лекарствами в будущем», — добавил он.

В заявлении Boehringer говорится, что квантовые вычисления позволяют точнее моделировать и анализировать гораздо более крупные молекулы, чем современные компьютеры, создавая новые возможности для фармацевтических исследований и разработок против целого ряда заболеваний.

Компания Boehringer уже создала специальную квантовую лабораторию и наняла в свою команду экспертов в области квантовых вычислений из ученых, специалистов в области производства и поставщиков квантовых технологий.

Николай Соколов

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