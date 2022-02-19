Sanofi возобновит поставки лозартана в Россию

Французская фармкомпания Sanofi объявила о возобновлении поставок в Россию лекарственного средства с лозартаном «Лозап». В ноябре прошлого года компания отозвала из России «Лозап» и «Лозап Плюс» после обнаружения в препаратах токсичных веществ, уровень которых превышал допустимые нормы.

Sanofi возобновляет поставки в Россию препарата «Лозап» (МНН лозартан) в дозировке 50 мг и 100 мг, заявили «ФВ» в фармкомпании. Возобновление отгрузок со склада Sanofi произошло еще 25 января, отмечается в пресс-релизе компании. При этом в Sanofi пока не сообщили о сроках возобновления поставок препарата «Лозап Плюс».

В ноябре прошлого года Sanofi отозвала 941 серию лозартана (препараты «Лозап» и «Лозап Плюс») из-за выявления в фармацевтической субстанции «Лозартан калия» уровня токсичных веществ, превышающего допустимый предел.

«Лозап» применяется для снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и смертности у пациентов с артериальной гипертензией и гипертрофией левого желудочка.

Григорий Дубов

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