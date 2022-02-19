Задержан замминистра здравоохранения Челябинской области

Сотрудники УФСБ и СУ СК РФ по Челябинской области задержали заместителя министра здравоохранения региона Александра Кузнецова по подозрению в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) при госзакупках компьютерных томографов в регионе в апреле-мае 2020 года. По версии следствия, стоимость трех аппаратов была завышена на 27 млн рублей. Чиновник проходит по делу в качестве подозреваемого, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. Сотрудники УФСБ и СУ СК РФ по Челябинской области задержали заместителя министра здравоохранения региона Александра Кузнецова по подозрению в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) при госзакупках компьютерных томографов в регионе в апреле-мае 2020 года. По версии следствия, стоимость трех аппаратов была завышена на 27 млн рублей. Чиновник проходит по делу в качестве подозреваемого, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Александр Кузнецов был задержан в пятницу, 18 февраля, сотрудниками следственного управления Следственного комитета России и регионального управления ФСБ, сообщает источник «Интерфакса». На рабочем месте чиновника произведен обыск и выемка документов. В пресс-службе регионального Минздрава подтвердили визит правоохранительных органов и сообщили, что следствию оказывается необходимое содействие, а работа министерства идет в штатном режиме.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями) следственные органы УФСБ возбудили в сентябре 2021 года. Следствие посчитало, что в апреле-мае 2020 года региональный Минздрав закупил три мультиспиральных компьютерных томографа Optima CТ540 производства «МТЛ» по завышенной на 27 млн рублей цене. Стоимость контрактов составила 46,5, 47 и 47,5 млн рублей.

В сентябре 2021 года сотрудники следственных органов провели обыск в Минздраве Челябинской области. По данным издания Znak.com, аналогичные мероприятия прошли и у поставщиков оборудования. В поле зрения правоохранительных органов попали компании ООО «Регион-Сервис», ЗАО «Медсервис-Регион» и ООО «Урал Мед Резерв». В ходе следственных действий были изъяты бухгалтерские документы.

Как следует из ЕИС в сфере закупок, 20 апреля 2020 года Минздрав Челябинской области заключил контракты на поставку двух КТ с ООО «МКД» и ООО «Урал Мед Резерв» на 46,7 млн и 47 млн рублей, 27 апреля – с ООО «Регион-Сервис» на 47,5 млн рублей, 29 апреля – с ООО «Медпроект-Зауралье» за 46,5 млн рублей.