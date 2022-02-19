Janssen заключила сделку с Remix Therapeutics на $1 млрд

Подразделение Johnson&Johnson — Janssen — заключило лицензионное соглашение о сотрудничестве с компанией Remix Therapeutics на сумму в $1 млрд, сообщает FierceBiontech.

Согласно условиям сделки, Remix получит первоначальный платеж в размере $45 млн, который пойдет на финансирование исследований. Соглашение обязывает Remix работать над тремя терапевтическими мишенями в иммунологии и онкологии, права на эти разработки перейдут Janssen. Генеральный директор Remix Питер Смит заявил, что компания также сосредоточится на неврологии.

Remix разрабатывает терапию, которая «настраивают» процесс производства новых РНК-последовательностей. Запатентованная компанией технология может исправлять мутации на всех уровнях РНК.

Если какие-либо из обнаруженных активов начнут разрабатываться и станут коммерческой собственностью, Remix также будет иметь право на получение многоуровневых лицензионных отчислений в размере $950 млн.

gxpnews