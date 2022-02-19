Abbott отзывает детские смеси из-за случаев заражения бактериальными инфекциями

Компания Abbott отзывает детские сухие смеси из-за сообщений о случаях бактериальных инфекций у употреблявших их детей. Это затронет такие бренды, как Similac, Alimentum и EleCare.

Abbott Laboratories заявила, что отзывает сухие детские смеси, произведенные на предприятии в городе Стерджис, штат Мичиган, сообщает Reuters. К ним относятся бренды Similac, Alimentum и EleCare.

Компания приняла такое решение после того, как четверо потребителей пожаловались на бактериальные инфекции у получивших эти смеси младенцев. Жалобы были связаны с бактериями Cronobacter sakazakii или Salmonella newport. В заявлении Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США говорится, что агентство расследует эти случаи.

«Во всех четырех случаях, связанных с этими жалобами, пациенты были госпитализированы, и [бактерия] Cronobacter, возможно, способствовала смерти в одном из этих случаев», — заявил регулятор. FDA также заявило, что проверка внутренних записей Abbott показала наличие Cronobacter sakazakii на территории предприятия.

Бактерии Cronobacter sakazakii могут вызывать серьезные инвазивные инфекции и преждевременную смерть младенцев, пишет Reuters. Последняя вспышка в США произошла в 2011 году и охватила четыре штата.

В октябре 2021 года «ФВ» сообщал, что компания MSD отзывала в США одну из партий препарата «Кубицин». Выводить средства с рынка начали после получения жалобы клиента о том, что во флаконе с «Кубицином» был обнаружен кусок стекла.

Ранее в том же месяце Lupin Pharmaceuticals добровольно отозвала свои два препарата от артериального давления в США. Причиной стало содержание в них опасных канцерогенов, которые увеличивают риск развития рака.

Николай Соколов

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