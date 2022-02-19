Gilead представила результаты испытаний препарата против ВИЧ длительного действия

Gilead представила данные испытаний lenacapavir. Этот препарат против ВИЧ может стать первым средством, который можно вводить пациентам два раза в год.

Компания Gilead Sciences объявила результаты текущего исследования CAPELLA II/III фазы, в котором оценивается lenacapavir. Об этом сообщает PMLive. Этот препарат предназначен для людей, живущих с ВИЧ с множественной лекарственной устойчивостью.

Пока lenacapavir не одобрен регулирующими органами, его безопасность и эффективность еще не установлены. Но в случае одобрения препарат станет единственным доступным вариантом терапии ВИЧ-1, который можно вводить два раза в год.

Результаты исследования показали, что lenacapavir, вводимый пациентам каждые шесть месяцев в сочетании с другими антиретровирусными препаратами, продемонстрировал высокие показатели подавления вируса наряду со значительным увеличением числа клеток CD4 у пациентов, у которых вирус ВИЧ больше не реагировал на текущее лечение.

У 83% участников исследования, получавших lenacapavir в сочетании с оптимизированным курсом лечения, неопределяемый порог вирусной нагрузки был достигнут на 52-й неделе.

«Постоянные научные инновации необходимы для прекращения глобальной эпидемии ВИЧ. Компания Gilead стремится продвигаться вперед в лечении ВИЧ, предлагая препараты длительного действия», — заявил вице-президент по клиническим разработкам в области ВИЧ в Gilead Sciences Джаред Баетен.

«Эти последние результаты [исследования] еще раз доказывают потенциал lenacapavir как прорывной инновации для удовлетворения потребностей живущих с ВИЧ с множественной лекарственной устойчивостью людей», — добавил он.

Николай Соколов

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