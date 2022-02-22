В шести странах Африки запустят производство вакцины от коронавируса на основе матричной РНК

Собственное производство вакцин от коронавирусной инфекции на основе матричной РНК будет организовано в шести странах Африки. Модульные заводы вакцин разместят в Египте, Кении, Нигерии, Сенегале, Тунисе и ЮАР. Об этом сообщает Euronews.

Эти шесть государств являются первыми бенефициарами программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Формальная передача технологий состоялась в ходе саммита Африканский Союз – ЕС.

«Мы ожидаем, что выгоды от этой инициативы будут простираться дальше, чем COVID-19. Оборудование позволит производить вакцины и от других болезней, включая малярию, туберкулез и даже рак. Так что это стратегическая инвестиция», – сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, пандемия показала, что в деле распространения вакцин в мире опасно полагаться на обещания частных компаний. Поэтому Всемирная организация здравоохранения планирует увеличить производственные возможности всех регионов.

Как стало известно ранее, в Марокко запустили строительство завода по производству вакцин от COVID-19.

Кроме того, компания Afrigen Biologics and Vaccines из Южноафриканской республики (ЮАР) создала вакцину от коронавирусной инфекции на основе РНК-технологии, используя находящиеся в открытом доступе научные разработки компании Moderna.

gxpnews