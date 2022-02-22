Владельцы Purdue Pharma предлагают выплатить 6 млрд долл. пострадавшим от опиоидного кризиса

Семья Саклер предложит большую сумму на урегулирование последствий опиоидного кризиса в США. Теперь компания предлагает 6 млрд долл., поскольку предыдущую сумму в 4,3 млрд суд заблокировал.

Семья Саклер, владеющая компанией Purdue Pharma, предложила новую сумму в рамках процесса об опиоидах, пишет CNBC. Она предлагает выплатить 6 млрд долл. для урегулирования исков, связанных с обвинениями в способствовании распространению опиоидной зависимости в США.

Ранее окружной судья США Коллин МакМахон отклонила предложенную Purdue сумму компенсаций в размере 4,3 млрд долл. Это мера защитила бы членов семьи от юридического преследования, к тому же это решение помогло бы компании избежать банкротства.

Об этом решении Purdue объявила в 2019 году, после того как получила тысячи исков с обвинениями в неправомерном продвижении на рынке препарата OxyContin, что привело к всплеску опиодной зависимости в США. Выплата 4,3 млрд долл. должна была привести к ликвидации компании, а все ее оборотные средства перевели бы в новую фирму под контролем Национального фонда по борьбе с опиоидной зависимостью (NOAT).

В рамках нового урегулирования средства планируют направить на борьбу с опиоидным кризисом, включая поддержку жертв и их семей. Дополнительно к 4,3 млрд долл. семья Саклер добавит 1,2 млрд долл., а также до 500 млн долл. выручки от продажи других своих компаний.

«Мы по-прежнему сосредоточены на достижении нашей цели по предоставлению необходимых американскому народу средств для борьбы с опиоидным кризисом», — говорится в заявлении Purdue.

Николай Соколов

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