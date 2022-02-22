Правительство выделит гранты на локализацию фармпроизводства

Правительство сообщило, что выделит в ближайшие три года 3,6 млрд руб. на локализацию производства. Среди отраслей, которых коснется господдержка, — промышленность, в том числе фармацевтическая и машиностроение.

В правительстве России сообщили, что в 2022—2024 годах на проекты создания критически важных комплектующих для ключевых отраслей будет направлено не менее 3,6 млрд руб. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

«Рассчитываем, что новые меры позволят в короткие сроки значительно повысить уровень локализации производства изделий, нужных для отечественной промышленности», — отметил он.

Гранты распределят среди разработчиков комплектующих для фармацевтической, медицинской, химической, станкоинструментальной промышленности, а также нефтегазового, энергетического и тяжелого машиностроения. Также 1,5 млрд руб. будет направлено на модернизацию и расширение центров инжиниринговых разработок, созданных на базе вузов и научных организаций.

В октябре 2021 года правительство утвердило планы по финансированию госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на ближайшие три года. В 2022 году на ее реализацию планируют потратить 4,8 млрд руб., что почти на 52% меньше, чем было запланировано годом ранее.

Артем Косенок

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