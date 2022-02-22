Проверку выпускающих «Спутник V» заводов инспекцией ВОЗ перенесли на март

В марте в Россию прибудут эксперты ВОЗ, чтобы провести проверку предприятий, производящих вакцину «Спутник V». В конце прошлого месяца сообщалось, что специалисты проинспектируют российские заводы в феврале.

Инспекция ВОЗ для проверки заводов, на которых выпускают вакцину против COVID-19 «Спутник V», прибудет в Россию в марте. Об этом в интервью ТАСС заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Соответствующие договоренности достигнуты с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), подчеркнула Вуйнович. По ее словам, ВОЗ получила все необходимые от России документы по «Спутнику V» до 31 января, часть из них пришла в декабре.

В конце января сообщалось, что прибытие специалистов ВОЗ на выпускающие «Спутник V» заводы в России состоится в феврале. Вуйнович также отмечала, что ВОЗ может в этом году признать российскую вакцины против COVID-19.

Григорий Дубов

pharmvestnik