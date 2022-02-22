Минпромторг сообщил о снижении темпов производства вакцин от COVID-19

В Минпромторге сообщили о снижении темпов производства вакцин от COVID-19. В ведомстве объясняют это тем, что в России сейчас сформирован достаточно большой их запас.

В Минпромторге сообщили о том, что темпы производства вакцин от COVID-19 в России снизились. Ведомство связывает это с тем, что в стране сейчас сформирован большой запас препаратов. Его хватает, чтобы обеспечить неснижаемые темпы вакцинации населения, даже если они увеличатся в несколько раз, рассказали «Известиям» в пресс-службе министерства.

«В связи с этим темпы производства всеми производителями в настоящее время снижены. При этом производители вакцин полностью готовы к выпуску препаратов в любых необходимых объемах», — отметили в министерстве.

Конкретных цифр Минпромторг и разработчики не называют. При этом директор РФПИ Владимир Примак заявил «Известиям», что спрос на вакцины не снижается, а будет только расти. Наиболее эффективными против «Омикрона» он назвал вакцины «Спутник» и Pfizer.

В Минпромторге уточнили, что в 2021 году было произведено более 300 млн комплектов доз всех вакцин. Большая часть приходится на «Спутник V» и «Спутник Лайт». Россия может производить до 2 млрд доз вакцин в год. В их числе 1,3 млрд доз «Спутника Лайт», 600 млн — «Спутник V» и 100 млн — всех остальных вакцин. По словам первого замглавы Минпромторга Василия Осьмакова, этого хватит на обеспечение любого потенциального спроса. В целом же спрос на вакцинацию на фоне распространения варианта «Омикрон» сейчас падает.

«В целом спрос на вакцинацию падает, потому что распространяется более легкий штамм вируса. Многие люди болеют, многие получают иммунитет как переболевшие — соответственно, меньше вакцинация. Очень просто все», — пояснил Осьмаков.

О том, что в 2022 году у России есть возможность произвести 2 млрд доз вакцин, в ноябре говорил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Всего за 2021 год продажи всех российских вакцин за рубеж выросли в 20 раз, до 1,42 млрд долл. По данным ФТС, годом ранее было вывезено этих препаратов на 72 млн долл. В 2020 году вакцины против коронавируса практически не экспортировались, так как первые страны — Белоруссия, Аргентина и Сербия — одобрили использование «Спутника V» только в декабре.

Артем Косенок

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