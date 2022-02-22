Центр лекобеспечения закупит ремдесивир и молнупиравир для лечения COVID-19

Федеральный центр лекобеспечения граждан объявил 11 аукционов на закупку двух препаратов для лечения COVID-19. Один из них — молнупиравир – пока в России не зарегистрирован. Заявку от компании MSD на его регистрацию под торговым наименованием «Лагеврио» Минздрав получил в середине февраля.

Закупку препаратов ремдесивир и молнупиравир для лечения COVID-19 Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит по Распоряжению Правительства РФ № 69. «ФВ» писал, что молнупиравира планируется закупить не менее 200 тыс. упаковок, а ремдесивира — не менее 515 тыс.

Как сообщается на портале zakupki.gov.ru, прием заявок на участие в аукционах завершается 28 февраля. Поставщиков определят 2 марта.

№ Наименование препарата Начальная цена контракта, руб. 1 Молнупиравир 288 061 300,00 2 Молнупиравир 285 934 876,00 3 Молнупиравир 295 979 204,00 4 Молнупиравир 292 582 112,00 5 Молнупиравир 297 915 460,00 6 Молнупиравир 268 327 048,00 7 Ремдесивир 223 859 328,00 8 Ремдесивир 287 468 544,00 9 Ремдесивир 257 380 992,00 10 Ремдесивир 211 225 344,00 11 Ремдесивир 287 265 792,00

15 февраля «ФВ» писал, что Минздрав получил заявку от ООО «МСД Фармасьютикалс» на регистрацию противовирусного препарата молнупиравир. Информация размещена в Государственном реестре лекарственных средств. Форма выпуска и дозировка: капсулы, 200 мг.

Ранее Минздрав выдал компании «Р-Фарм» разрешение на ввоз четырех партий молнупиравира под торговым наименованием «Лагеврио».

Елена Сидорова

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