Центр лекобеспечения закупит ремдесивир и молнупиравир для лечения COVID-19

Федеральный центр лекобеспечения граждан объявил 11 аукционов на закупку двух препаратов для лечения COVID-19. Один из них — молнупиравир – пока в России не зарегистрирован. Заявку от компании MSD на его регистрацию под торговым наименованием «Лагеврио» Минздрав получил в середине февраля.
Закупку препаратов ремдесивир и молнупиравир для лечения COVID-19 Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит по Распоряжению Правительства РФ № 69. «ФВ» писал, что молнупиравира планируется закупить не менее 200 тыс. упаковок, а ремдесивира — не менее 515 тыс.
Как сообщается на портале zakupki.gov.ru, прием заявок на участие в аукционах завершается 28 февраля. Поставщиков определят 2 марта.
|№
|Наименование препарата
|Начальная цена контракта, руб.
|1
|Молнупиравир
|288 061 300,00
|2
|Молнупиравир
|285 934 876,00
|3
|Молнупиравир
|295 979 204,00
|4
|Молнупиравир
|292 582 112,00
|5
|Молнупиравир
|297 915 460,00
|6
|Молнупиравир
|268 327 048,00
|7
|Ремдесивир
|223 859 328,00
|8
|Ремдесивир
|287 468 544,00
|9
|Ремдесивир
|257 380 992,00
|10
|Ремдесивир
|211 225 344,00
|11
|Ремдесивир
|287 265 792,00
15 февраля «ФВ» писал, что Минздрав получил заявку от ООО «МСД Фармасьютикалс» на регистрацию противовирусного препарата молнупиравир. Информация размещена в Государственном реестре лекарственных средств. Форма выпуска и дозировка: капсулы, 200 мг.
Ранее Минздрав выдал компании «Р-Фарм» разрешение на ввоз четырех партий молнупиравира под торговым наименованием «Лагеврио».
Елена Сидорова
pharmvestnik