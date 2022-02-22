Общественники усмотрели в клинрекомендациях угрозу нарушения цикличности химиотерапий

Страховая компания «Капитал МС» и пациентская организация «Движение против рака» намерены обратиться в Правительство и Минздрав РФ с просьбой пересмотреть клинические рекомендации (КР) по лечению онкозаболеваний. Специалисты обнаружили, что практические рекомендации RUSSCO, посвященные организации химиотерапии, с 2020 года позволяют делать перерывы между курсами лечения до трех дней «без причин медицинского характера». Страховщики и пациенты просят исключить из утвержденных Минздравом КР ссылки на эту норму, ущемляющую, на их взгляд, права онкопациентов. Страховая компания «Капитал МС» и пациентская организация «Движение против рака» намерены обратиться в Правительство и Минздрав РФ с просьбой пересмотреть клинические рекомендации (КР) по лечению онкозаболеваний. Специалисты обнаружили, что практические рекомендации RUSSCO, посвященные организации химиотерапии, с 2020 года позволяют делать перерывы между курсами лечения до трех дней «без причин медицинского характера». Страховщики и пациенты просят исключить из утвержденных Минздравом КР ссылки на эту норму, ущемляющую, на их взгляд, права онкопациентов.

Смещение по немедицинским показаниям даты очередного курса химиотерапии (как в сторону увеличения, так и уменьшения срока) стало возможным согласно разделу «Общие принципы противоопухолевой терапии» Практических рекомендаций RUSSCO. Ссылка на этот документ в 2020 году появилась в профильных клинических рекомендациях Минздрава, в частности по раку молочной железы. Ранее те же рекомендации общества запрещали увеличивать интервалы между циклами.

К немедицинским причинам в RUSSCO отнесли «производственную необходимость», государственные праздники, семейные обстоятельства и другие. Под этим, уверены авторы обращения, скрывается желание клиник избежать штрафов за срыв сроков проведения химиотерапии по ОМС.

Советник гендиректора «Капитал МС» и член общественного совета при Росздравнадзоре Алексей Старченко указывает, что по актуальному приказу Минздрава РФ №203 о критериях оценки качества медпомощи смещение циклов химиотерапии все же является нарушением и штрафуется. «Онколог не вправе создавать риск прогрессирования злокачественного образования у пациента никакими собственно-выгодными мерами, прикрываясь так называемыми производственными интересами», – сказал он, подчеркнув, что, несмотря на некорректные клинические рекомендации, пациент может и должен отстаивать свои права.

Vademecum отправил запрос в RUSSCO и попросил прокомментировать позицию экспертов.

Практические рекомендации Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) не являются официальным документом и не обязательны для исполнения, в отличие от клинических рекомендаций Минздрава РФ. Тем не менее RUSSCO входит в число разработчиков актуальных профильных рекомендаций наряду с Ассоциацией онкологов России.

Онкология традиционно является сферой повышенного контроля фондов ОМС и страховых медорганизаций. По данным Федерального фонда ОМС, за 10 месяцев 2021 года эксперты выявили 240,6 тысячи нарушений при оказании помощи по ОМС онкопациентам (на 38% меньше аналогичного периода 2020 года), из них 124,7 тысячи касались химиотерапии. Число случаев, когда терапия назначалась не вовремя, снизилось с 5% до 2,9%, улучшились, согласно аудитам, своевременность назначения химиотерапии и ее цикличность.

Фото: arsmedica39.ru

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