Молнупиравир включат в ЖНВЛП с предельной ценой 5,8 тысячи рублей за упаковку

Комиссия Минздрава РФ по лекарственным перечням 17 февраля одобрила включение в перечень ЖНВЛП молнупиравира – перорального препарата, применяемого в борьбе с COVID-19. Заявку на включение в перечень подал «Промомед», в феврале зарегистрировавший молнупиравир под ТН Эсперавир. Согласованная комиссией цена за упаковку – 5,8 тысячи рублей. Это в несколько раз дешевле, чем в конце 2021 года закупался оригинальный препарат Лагеврио от MSD и Ridgeback Biotherapeutics. Комиссия Минздрава РФ по лекарственным перечням 17 февраля одобрила включение в перечень ЖНВЛП молнупиравира – перорального препарата, применяемого в борьбе с COVID-19. Заявку на включение в перечень подал «Промомед», в феврале зарегистрировавший молнупиравир под ТН Эсперавир. Согласованная комиссией цена за упаковку – 5,8 тысячи рублей. Это в несколько раз дешевле, чем в конце 2021 года закупался оригинальный препарат Лагеврио от MSD и Ridgeback Biotherapeutics.

Расширение перечня должно быть утверждено распоряжением Правительства РФ.

В протоколе заседания комиссии Минздрава указано, что «Промомед» намеревался зарегистрировать предельную цену на молнупиравир на уровне 7,86 тысячи рублей за упаковку. Комиссия согласовала цену 5,8 тысячи рублей. Это намного дешевле, чем закупался оригинальный препарат. В конце 2021 года Москва закупила препарат по цене 32,5 тысячи рублей за упаковку.

Пока Эсперавир единственное зарегистрированное в РФ лекарство с этим МНН. MSD в феврале подала досье на регистрацию оригинального молнупиравира (ТН Лагеврио). Клинические исследования проводит Обнинская химико-фармацевтическая компания, «Эдвансд Фармасьютикалс» и «Фармасинтез». Оригинальный молнупиравир поставляет «Р-Фарм» по разрешению Минздрава РФ на временное обращение препарата.

Разработчик молнупиравира – Университет Эмори – подавал заявки на получение российского и евразийского патентов, но пока они не одобрены, а значит, дженерики могут продаваться в России. Правда, председатель совета директоров «Промомеда» Петр Белый сообщил «Коммерсанту», что компания тоже подала заявку на патент, связанный с молнупиравиром.

Молнупиравир упоминается во Временных рекомендациях Минздрава по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции среди средств этиотропного лечения. Москва прописала молнупиравир в схемах амбулаторного лечения COVID-19 при легком и среднетяжелом лечении. Также препарат закупается централизованно для лечения COVID-19 в стационарах.