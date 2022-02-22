Roche и AstraZeneca урегулировали иск по препарату Ultomiris

Подразделение Roche — компания Chugai — и подразделение AstraZeneca (Alexion) урегулировали многолетний судебный процесс по препарату Ultomiris против редкого заболевания крови, сообщает Bloomberg Law. Условия мирового соглашения не были озвучены мирового.

Патентный спор начался в 2018 году вскоре после одобрения препарата. Chugai подала иск на Alexion с утверждением, что подразделение AstraZeneca применило запатентованную технологию обработки антител для создания препарата.

Alexion отказалась давать комментарии, а Chugai была недоступна на момент публикации, отмечает агентство.

В июле 2021 года Управление по конкуренции и рынкам (СМА) Великобритании одобрило покупку британско-шведской компанией AstraZeneca американской фармацевтической фирмы Alexion за $39 млрд. По данным агентства, CMA начало рассмотрение сделки в мае 2021 года, чтобы выяснить, может ли она повлиять на конкуренцию в Великобритании или на других рынках. Ранее в этом месяце сделка была одобрена на уровне ЕС.

gxpnews