В ВОЗ заявили о возможном окончании пандемии COVID-19 в 2022 году

Пандемия коронавирусной инфекции, возможно, завершится до конца 2022 года, если после волны «омикрона» в мире не будет больших всплесков заражений. Об этом в интервью ТАСС заявила специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Сейчас тяжело прогнозировать, но мы надеемся, что если ничего другого не случится, то пандемия может подойти к концу в 2022 году. Что значит конец пандемии? Это значит, что не будет больших всплесков случаев заражений, но не значит, что вирус уйдет», – сказала Вуйнович.

Как она отметила, большое число заражений в совокупности со способностью вируса мутировать не позволяет точно прогнозировать дальнейшее развитие ситуации. «Но есть осторожный оптимизм, что большие вспышки закончатся, когда «омикрон» обойдет весь земной шар», – подчеркнула представитель ВОЗ.

Кроме того, Мелита Вуйнович рассказала, что Всемирная организация здравоохранения пытается точно спрогнозировать, когда именно закончится пандемия. Сложности возникают из-за того, что государства меняют свои стратегии по тестированию. Омикрон-штамм коронавируса очень заразный и быстро распространяется, а у ряда стран нет возможностей для тестирования каждого, учитывая большое число бессимптомных заражений.

«Картина, которую мы сейчас видим, не полностью отражает точное число заразившихся, как это было в начале пандемии и в случае со штаммом «дельта», – резюмировала Вуйнович.

Представитель ВОЗ ранее положительно оценила процесс регистрации «Спутника V».

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