Moderna разрабатывает мРНК-вакцины от онкологии, герпеса и ветрянки

Компания Moderna разрабатывает три новые вакцины на основе той же технологии, что и препарат от COVID-19, сообщает фармпроизводитель. Одна из разработок на основе мРНК направлена на профилактику опоясывающего лишая, клинические испытания начнутся во второй половине 2022 года.

Moderna намерена разрабатывать вакцины по трем направлениям: препараты против вируса простого герпеса (ВПГ) мРНК-1608, вируса ветряной оспы (ВВО) для снижения заболеваемости опоясывающим лишаем (мРНК-1468) и онкологии (мРНК-4359). ВПГ и ВВО являются латентными вирусами, которые остаются в организме на всю жизнь после заражения и могут привести к пожизненным хроническим заболеваниям.

Главный исполнительный директор компании Стефан Бансель отметил, что с помощью вакцин-кандидатов против ВПГ и ВВО есть шансы улучшить качество жизни людей с симптоматическими проявлениями заболевания.

gxpnews