Roche и AstraZeneca урегулировали патентный спор по препарату Ultomiris

AstraZeneca и Roche урегулировали патентный спор по препарату Ultomiris. В 2018 году подразделение Roche обвинило компанию Alexion в незаконном использовании патента на свою технологию. Вскоре Alexion приобрела AstraZeneca.

Компании Chugai (подразделение Roche) и Alexion (подразделение AstraZeneca) урегулировали многолетний патентный спор по препарату Ultomiris против редкого заболевания крови. Об этом сообщает Bloomberg Law, не сообщив условия мирового соглашения. Alexion отказался давать комментарии, а Chugai была недоступна на момент публикации сообщения.

Спор начался в 2018 году вскоре после одобрения препарата. Chugai подала жалобу на Alexion, утверждая, что последняя применила запатентованную технологию обработки антител для создания средства.

Как и его аналог Soliris, который выпускает Alexion, Ultomiris является ингибитором белка С5. Но Soliris нужно принимать каждые две недели, а Ultomiris — каждые восемь недель. Препарат получил одобрение для лечения пароксизмальной ночной гемоглобинурии, редкого и опасного для жизни заболевания крови. Менее чем через год он получил второе одобрение для атипичного гемолитико-уремического синдрома. Это заболевание может вызвать прогрессирующее поражение жизненно важных органов за счет повреждения стенок кровеносных сосудов и тромбов.

Прошлым летом Soliris и Ultomiris оказались в центре сделки по покупке Alexion AstraZeneca за 39 млрд долл. Поглощение проходит последнюю проверку регулирующих органов, сделка будет закрыта на следующей неделе.

В своей жалобе от 2018 года Chugai утверждала, что Alexion знала о предполагаемом нарушении патентных прав, поскольку компания сделала «несколько запросов относительно получения лицензии на патенты Chugai на связанную с антителами технологию» в 2012 и 2013 годах.

«Несмотря на то, что компания Alexion знала, что Chugai не давала ей разрешения на использование [своей] технологии и что Chugai запатентовала свою технологию, Alexion все равно сознательно внедрила технологию Chugai в свой продукт ALXN1210. Поведение Alexion можно трактовать как умышленное игнорирование патентных прав Chugai», — говорится в иске.

Николай Соколов

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