«Биннофарм Групп» покупает у Dr. Reddy’s два антибактериальных препарата

Компания «Биннофарм Групп» сообщила, что приобретает у индийской Dr. Reddy’s права на антибактериальные препараты «Ципролет» и «Леволет». Реализовывать их будут в России, Белоруссии и Узбекистане. Сумма сделки не раскрывается.

Компания «Биннофарм Групп» сообщила, что через дочернее АО «Алиум» приобретает у индийской Dr. Reddy’s права на два антибактериальных бренда — «Ципролет» (ципрофлоксацин) и «Леволет» (левофлоксацин) — для продажи в России, Белоруссии и Узбекистане. Портфель включает различные лекарственные формы препаратов, такие как таблетки, инфузионные растворы и глазные капли.

Сумма сделки не раскрывается. В течение переходного периода Dr. Reddy’s продолжит поставлять препараты для «Биннофарм Групп», чтобы обеспечить их доступность на рынках России и стран СНГ.

«Приобретение препаратов «Ципролет» и «Леволет» — это важный шаг, усиливающий лидерские позиции компании на рынке антибиотиков, одном из ключевых для нас. Эти сильные бренды уже завоевали доверие миллионов потребителей и по данным независимых аналитических агентств лидируют в своих сегментах рынка. Они станут важным дополнением для нашего портфеля брендированных антибактериальных препаратов», — сообщил генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.

По данным AlphaRM, в 2020 году продажи «Ципролета» составили 8 млн упаковок на сумму 785,2 млн руб. В 2021 году продажи препарата снизились до 7,2 млн упаковок (10%) и 715,8 млн в рублях (9%). Продажи «Леволета» в 2020 году составили 385,6 тыс. упаковок на сумму 161,2 млн руб. В 2021 году относительно 2020 года продажи «Леволета» снизились на 58% в рублях и в упаковках, до 162 тыс. упаковок на сумму 67,9 млн руб.

Артем Косенок

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