Roche прекращает поставки «Пульмозима» в Россию

Компания Roche предупредила о прекращении поставок оригинального препарата «Пульмозим» (МНН дорназа альфа). Последняя партия будет поставлена в Россию до конца первого квартала.

Roche не будет поставлять «Пульмозим» в Россию, который применяется у больных муковисцидозом. В официальном сообщении компании, размещенном на сайте, поясняется, что это обусловлено экономическими причинами и не связано с безопасностью лекарства.

В Roche отметили, что действующая методика ценообразования на препараты списка ЖНВЛП делает экономически нецелесообразными поставки препарата «Пульмозим» в Россию. «Порядок регистрации цены не учитывает фактические производственные расходы компании-производителя, что может приводить к ситуациям, аналогичным ситуации с «Пульмозимом», когда себестоимость препарата может быть выше зарегистрированной цены на него», – предупредил производитель.

Последняя партия «Пульмозима» в количестве 30 тыс. упаковок поступит в Россию до конца I квартала. Этого хватит, чтобы обеспечить пациентов, которые не могут использовать биосимиляр в связи с индивидуальной непереносимостью, до конца 2023 года.

«Компания приняла непростое решение о прекращении поставок на российский рынок препарата «Пульмозим», заблаговременно уведомив об этом Министерство здравоохранения РФ», – говорится в сообщении.

Биосимиляр «Пульмозима» в 2019 году зарегистрировала компания «Генериум».

Препарат дорназа альфа входит в перечень препаратов, закупаемых по программе высокозатратных нозологий.

В 2021 году в рамках госзакупок было поставлено 257,16 тыс. упаковок «Тигеразы» компании «Генериум» на сумму 1,55 млрд руб., «Пульмозима» закуплено 12,4 тыс. упаковок на 84,2 млн руб.

В рознице в 2021 году продано 816 упаковок «Пульмозима» на сумму 5,1 млн руб. и 724 упаковки «Тигеразы» на 4,4 млн руб.

В Roche подчеркнули, что компания открыта к диалогу для обсуждения возможных вариантов, которые позволят продолжить поставки «Пульмозима» после 2023 года для тех пациентов, которые не могут принимать локальный биосимиляр, и сохранить рентабельность на приемлемом уровне.

Елена Калиновская

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