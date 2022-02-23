Минздрав одобрил исследование российского аналога Paxlovid для лечения COVID-19

Минздрав одобрил проведение клинического исследования препарата нирматрелвир в комбинации с ритонавиром у амбулаторных пациентов с COVID-19. Заявку на клинические исследования подала отечественная компания «Фармасинтез». Информация об этом размещена в государственном реестре клинических исследований. Проводится I-II фаза испытания, где будут оцениваться безопасность, переносимость и фармакокинетические параметры. В документе указано, что нирматрелвир будут принимать 250 добровольцев в виде таблеток по 150 мг совместно с препаратом Ритонавир-ФС (таблетки по 100 мг).

Испытания будут проходить в 10 медицинских центрах, расположенных в Ярославле, Санкт-Петербурге, Кирове и Рязани. Завершить исследование предполагается к концу 2023 года.

Ранее «ФВ» писал, что FDA одобрило Paxlovid от компании Pfizer как первый пероральный препарат для лечения COVID-19.

Нирматрелвир останавливает репликацию нового коронавируса, являясь ингибитором протеазы возбудителя. Он применяется в сочетании с низкой дозой ритонавира, лекарственного средства от ВИЧ. Ритонавир позволяет сохранять терапевтическую концентрацию лекарства в организме более длительное время.

Pfizer в ноябре прошлого года получила разрешение на проведение II-III фазы клинических исследований препарата в России. Это испытание является частью большого международного клинического исследования, которое проводят более чем в 20 странах мира.

Минздрав включил комбинацию нирматрелвир и ритонавир в действующую версию клинических рекомендаций по лечению COVID-19. Препарат в Россию пока не ввозился.

Также Минздрав рекомендует для лечения амбулаторных больных с COVID-19 другой пероральный препарат молнупиравир. В начале февраля сообщалось, что в России уже зарегистрировали лекарство с данным действующим веществом от компании «Промомед». Заявку на регистрацию оригинального молнупиравира Lagevrio в Минздрав подала и MSD (в США и Канаде — Merck&Co).

Вероника Догузова

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