Минздрав допустил назначение антидепрессанта при лечении COVID-19

Минздрав обновил временные рекомендации по лечению COVID-19. Основные изменения 15-й версии документа коснулись схем лечения амбулаторных больных. В условиях распространения «Омикрона» противовирусная терапия показана только пациентам из групп риска и невакцинированным больным при среднетяжелых формах заболевания, всем остальным больным рекомендуется симптоматическая терапия. Минздрав впервые уточнил возможности флувоксамина при лечении коронавирусной инфекции.

Минздрав России опубликовал 15-ю версию рекомендаций по лечению COVID-19. Основные изменения коснулись схем лечения больных с коронавирусной инфекций.

Флувоксамин

Минздрав впервые включил результаты исследований антидепрессанта флувоксамина при COVID-19. В документе указано, что некоторые контролируемые исследования показали возможность препарата снижать риск госпитализации и смертности у амбулаторных больных при назначении в дозе 100—300 мг в сутки. Однако препарат не включен в схемы лечения амбулаторных пациентов.

Флувоксамин относится к антидепрессантам, являясь селективным ингибитором обратного захвата серотонина.

Противовирусная терапия пациентам из групп риска

Минздрав изменил необходимость назначения противовирусных препаратов из-за распространения варианта «Омикрон». При отсутствии факторов риска Минздрав рекомендует только симптоматическую терапию. Это касается легкого и среднетяжелого течения COVID-19. Исключение составляют ранее не вакцинированные больные со среднетяжелым течением болезни — им показана противовирусная терапия вне зависимости от факторов риска.

Противовирусные препараты, будесонид и антикоагулянты по показаниям рекомендованы пациентам из групп риска.

При легком течении заболевания ранее не вакцинированные больные из групп риска получают противовирусный препарат (фавипиравир, молнупиравир и умифеновир), а также будесонид. Схемы их лечения также включают интраназальные формы интерферона альфа и парацетамол.

Вакцинированные, ревакцинированные и перенесшие в течение последнего полугода COVID-19 пациенты из групп риска получают схемы лечения без будесонида.

При среднетяжелом течении заболевания больным из групп риска, а также ранее не вакцинированным показаны фавипиравир и молнупиравир, будесонид, антикоагулянты. Схемы их лечения также включают интраназальные формы интерферона альфа и парацетамол.

Изменение схем введения препарата «МИР 19»

Минздрав рекомендовал трехкратное введение препарата «МИР 19» вместо двукратного, как это указано в инструкции по медицинскому применению. Изменение режима дозирования рекомендовано с учетом результатов клинических исследований, указано в документе.

Елена Воронина

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