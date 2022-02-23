«Ростех» вложит 360 млн рублей в производство лабораторного пластика в Улан-Удэ

Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение (АО «У-У ППО», входит в контур АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех») инвестирует 360 млн рублей в изготовление медицинского пластика – наконечников для лабораторных дозаторов. Cерийное производство медизелий будет запущено в первой половине 2022 года, мощность предприятия составит до 500 млн штук к 2023 году. Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение (АО «У-У ППО», входит в контур АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех») инвестирует 360 млн рублей в изготовление медицинского пластика – наконечников для лабораторных дозаторов. Cерийное производство медизелий будет запущено в первой половине 2022 года, мощность предприятия составит до 500 млн штук к 2023 году.

Одноразовые полимерные наконечники будут выпускаться в двух вариантах – стерильные и нестерильные, пяти типоразмеров – от 10 до 1 000 микролитров с возможностью комплектации изделий фильтрующими элементами для предотвращения загрязнения проб.

Наконечники предназначены для высокоточного дозирования, разделения, переноса и перемешивания различных жидкостей и веществ. Среди основных потребителей продукции – медицинские и ветеринарные учреждения, химические лаборатории и исследовательские центры.

Инвестиции в проект составили 360 млн рублей, из которых 290 млн – льготный займ от Фонда развития промышленности (ФРП, группа «ВЭБ.РФ»). На заводе будут работать 80 человек. Мощность производства составит 470–500 млн штук продукции в год, на запланированный объем на предприятии рассчитывают выйти в первом квартале 2023 года.

Объем импортной продукции на рынке медицинского пластика в компании оценивают в 80%, после выхода на проектную мощность доля импорта снизится до 45%. В компании рассчитывают на поставки в российские медучреждения и экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона – Индию и Монголию, а также в государства Евразийского экономического союза.

По данным СПАРК-Интерфакс, АО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» зарегистрировано в мае 1994 года и принадлежит структурам АО «КРЭТ» ГК «Ростех». Финансовые показатели предприятия не раскрываются. Завод специализируется на разработке высокоточного оборудования.

В апреле 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин сетовал на нехватку расходных материалов для проведения тестирования на коронавирус, в частности наконечников и пипеток из медицинского пластика. «Просто пластиковые пипетки, для того чтобы раскапать пробы по анализаторам, и так далее. Они специфичные, маленькие, казалось бы, совершенно никчемные, но их достать не так просто. Мы вынуждены на той неделе на 5 тысяч тестов уменьшить объем ежедневного тестирования, потому что их просто нет в мире. С трудом заключаем контракты и вытаскиваем из-за рубежа все расходные материалы, которые нужны», – пояснил Собянин.

Фото: медкаталог.рф

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