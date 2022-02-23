Россельхознадзор предложил ввести маркировку ветпрепаратов

Россельхознадзор предлагает сделать обязательной маркировку ветеринарных препаратов. По мнению службы, это позволит снизить количество контрафактной продукции.

Россельхознадзор предложил сделать обязательной маркировку ветеринарных препаратов. Как выяснили «Известия», соответствующий документ служба направила в Минсельхоз еще 1 февраля. По мнению авторов инициативы, это поможет проследить движение препаратов от производителя до конечного потребителя и позволит снизить количество контрафактной продукции на рынке.

«Лекарственные препараты для ветеринарного применения в эксперимент по маркировке до настоящего времени не включены, при этом их рынок представлен более 300 производителей, и ежегодный оборот составляет порядка 250 млн первичных упаковок», — сообщили в Россельхознадзоре.

В Минсельхозе подтвердили получение письма от Россельхознадзора и обещают совместно со службой проработать этот вопрос. В Россельхознадзоре также планируют до конца 2022 года обеспечить прослеживаемость рецептурно отпускаемых ветеринарных препаратов, которые предназначены так называемым продуктивным животным (используются для получения от них пищевой продукции). Эти препараты составляют 32,8% от оборота всех лекарств, отмечается в письме.

В распоряжении «Известий» также есть письма в адрес Минпромторга от аптечных сетей и поставщиков, где они просят включить ветеринарные лекарственные препараты в эксперимент по маркировке. В Госдуме считают, что маркировка ветпрепаратов не приведет к существенному подорожанию товаров.

«Эта система уже достаточно развитая и зрелая, поэтому введение новых номенклатур в маркировку не приводит к значительному и чувствительному подорожанию. Борьба с контрафактом такими методами гарантирует качество продукции. Мне кажется, что тренд на расширение маркируемой продукции будет продолжен. Это позволяет серьезнее наполнять бюджеты, потому что мимо контрольно-кассовых аппаратов ничего не проходит», — подчеркнул глава Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

По данным Всемирной организации по охране здоровья животных на 2019 год, ежегодный мировой оборот нелегальных ветеринарных лекарственных препаратов достигает 1—2 млрд долл. С 1 июля 2020 года в России началась обязательная маркировка лекарств. К 2024 году в стране планируется создать единую систему маркировки всех видов товаров.

Артем Косенок

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