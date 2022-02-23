Производители вакцин от коронавируса сокращают объемы выпуска

Часть компаний, задействованных в выпуске российских вакцин против COVID-19, замедлили темпы производства, а часть – временно приостановила его, следует из данных Росздравнадзора. Причина – падение спроса на вакцинацию. Часть компаний, задействованных в выпуске российских вакцин против COVID-19, замедлили темпы производства, а часть – временно приостановила его, следует из данных Росздравнадзора. Причина – падение спроса на вакцинацию.

О том, что российские компании снизили темпы производства вакцин против коронавирусной инфекции, газете «Ведомости» рассказал представитель Минпромторга, не назвав точных цифр.

Число введенных в оборот серий вакцины Спутник V в последние месяцы снижается. Если в декабре 2021 года было введено 33 серии вакцины, в январе 2021 года – семь, а за первую половину 2022 года (на 15 февраля) – уже три.

«Биннофарм Групп» не получал заказов на выпуск Спутника V с осени, рассказал гендиректор компании Рустем Муратов. «Фармасинтез» тоже не выпускает сейчас Спутник Лайт, а складских остатков скопилось на «миллиарды рублей», сообщил президент «Фармасинтеза» Викрам Пуния. С конца ноября 2021 года не введено ни одной партии Спутника V производства «Биокада».

Как сообщалось ранее, с начала 2022 года Росздравнадзор не ввел в оборот ни одной партии вакцин ЭпиВакКорона или ЭпиВакКорона-Н. Центр им. М.П. Чумакова продолжает выпуск КовиВака, хотя на 2022 год госконтракт с центром не заключен.

Спрос на вакцинацию в России падает, рассказывал «Известиям» в феврале первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков. «В целом спрос на вакцинацию падает, потому что распространяется более легкий штамм вируса. Многие люди болеют, многие получают иммунитет как переболевшие – соответственно, меньше вакцинация», – сказал он. По словам Осьмакова, производители вакцин выпускают другие линейки продуктов на свободных мощностях.

В Минпромторге заверили, что запасов вакцин достаточно, даже если спрос будет увеличен в несколько раз. Совокупные мощности российских предприятий позволяют выпускать до 2 млрд доз в год, из них 1,2-1,3 млрд – Спутник Лайт, 600 млн – Спутник V. В 2021 году было произведено более 300 млн комплектов доз.

«Вся вакцинация – в штатном режиме. Все препараты доступны. По-прежнему без выходных работают вакцинальные пункты на территории Российской Федерации», – отчитался 22 февраля глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.