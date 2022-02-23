GSK выделит подразделение безрецептурных препаратов в отдельную компанию Haleon

Британская GlaxoSmithKline (GSK) объявила название новой компании, которая будет образована после реорганизации подразделения безрецептурных препаратов и потребительских товаров для здоровья, – Haleon. В портфель брендов компании войдут «Вольтарен», «Панадол», Sensodyne и Centrum.

GSK дала новое название своему подразделению безрецептурных препаратов и потребительских товаров для здоровья – Haleon. Об этом говорится в пресс-релизе GSK, поступившем в «ФВ». GSK намерена выделить подразделение в отдельную компанию с последующим листингом на Лондонской фондовой бирже в середине 2022 года, отмечается в документе. Согласно плану по созданию новой компании, акционеры GSK получат по меньшей мере 80% от 68% акций, которыми владеет GSK, остальная часть принадлежит компании Pfizer.

В портфель брендов Haleon войдут такие средства, как обезболивающие препараты «Вольтарен» (МНН диклофенак) и «Панадол» (МНН парацетамол), зубная паста Sensodyne и мультивитаминный комплекс Centrum. Главой новой компании станет бывший гендиректор британской розничной сети Tesco Дэйв Льюис. Его первоочередной задачей станет формирование совета директоров Haleon.

Штаб-квартира Haleon будет находиться в британском городе Уэйбридж, офис компании, центр исследований и разработок, а также научная лаборатория откроются там в конце 2024 года.

Григорий Дубов

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