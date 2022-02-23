Закон об ограничении аптечных сетей может вступить в силу к концу этого года

В Сочи 17-18 февраля состоялась конференция «PROекции будущего: Фармбизнес в полярных условиях», организованная ГК «Бионика» и газетой «Фармацевтический вестник». В мероприятии приняли участие: Анатолий Тенцер (Apteka.ru), Евгения Ламина («СберЕаптека»), Нелли Игнатьева (РААС), Дмитрий Руцкой («Аптечные традиции») Лилия Титова (СПФО), Максим Агарев («Яндекс»), Владимир Малинников («Магнит Фарма») и многие другие эксперты фармотрасли.

Самые яркие моменты конференции

Одним из предметов обсуждения стал вопрос законодательных инициатив, которые рынок встретит в этом году. «Высказывались разные предложения, но, по моей информации, законопроект однозначно будет принят», — заявила о будущем проекта об ограничении аптечных сетей исполнительный директор СПФО Лилия Титова. По словам эксперта, несмотря на то, что документ «не успели» внедрить в 2021 году, закон с большой вероятностью выйдет к концу этого года. «Конечно, приспособление займет некоторое время и процесс будет не самый гладкий», — комментирует Титова положения текущей редакции проекта.

Модераторы также не смогли проигнорировать идущую сейчас борьбу за регуляторику касательно дистанционной торговли на фармрынке. «С одной стороны, на рынке есть силы, которые пытаются всю регуляторику с фармрынка максимально убрать. В идеале эти игроки хотят свести торговлю лекарствами к модели: «минимальные затраты, минимальный порог вхождения на рынок — максимально простая работа», — отметил директор по развитию АО НПК «Катрен» Анатолий Тенцер. «С другой, естественно, появляется противовес. Аптечный рынок пытается защищаться, и это тоже понятно. Истина, как водится, лежит где-то посередине», — резюмировал Тенцер традиционный спор классических и новых игроков.

На конференции не упустили даже тему коммерческой недвижимости. Аптеки договорились не занимать помещения коллег в течение года. «Возьмемся за руки и не занимаем точки друг-друга», — обратилась исполнительный директор РААС Нелли Игнатьева к участникам рынка, призвав отрасль сформировать здоровую конкурентную среду и найти «место под солнцем» для каждого.

Представители отрасли также обсуждали такие вопросы, как взаимоотношения аптечных сетей и дистрибьюторов, маркетинговые контракты, способы избежания нового дефицита лекарств и многое другое. После дискуссии участников конференции ждал гала-ужин с живой музыкой.

На второй день мероприятия участники собрались за бизнес-завтраком с целью обсудить насущные проблемы отрасли, поделиться опытом друг с другом и выделить главные тренды на 2022 год. После деловой программы гости собрались на экскурсии в Культурно-этнографическом центре «Моя Россия».

«ФВ» благодарит партнеров мероприятия — iHerb, «Эспарма ГмбХ»/«Аристо Фарма», ООО «ПроАптека», «СберМаркетинг», «Зеленая дубрава», «Северная звезда», Proxima Research, «Женел Трейд», NC Logistic.

Фото: Игорь Чунусов

Руслан Мавлиханов

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