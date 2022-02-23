РФПИ сообщил об одобрении Казахстаном российской вакцины для подростков

РФПИ сообщил, что Казахстан одобрил российскую вакцину для подростков 12-17 лет «Спутник М».

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Минздрав Казахстана одобрил российскую вакцину для подростков 12-17 лет. Это первая страна, признавшая «Спутник М».

Вакцину для подростков от 12 до 17 лет «Спутник М» зарегистрировали в России 24 ноября 2021 года. В конце того же года она поступила в гражданский оборот. «Спутник М» – это та же самая двухкомпонентная вакцина «Спутник V» для людей старше 18 лет, но в меньшей дозировке: одна пятая часть от взрослой.

29 ноября Центр имени Гамалеи подал заявку на исследование вакцины для детей от 6 до 11 лет. Рабочее название препарата – «Спутник 2М». По словам главы центра Александра Гинцбурга, концентрация вакцины для детей может быть в 10 раз слабее по сравнению с исходным препаратом для взрослых «Спутник V».

Артем Косенок

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