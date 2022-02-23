Первое в России лекарство от оспы запатентовали в Новосибирске

Ученые из Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова совместно с Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» создали и запатентовали первый в России противооспенный препарат НИОХ-14. Аналогичное лекарство существует только в США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу института.

«Доклинические испытания и первую фазу клинических испытаний разработанный препарат прошел, он запатентован. В госрезерве такой препарат необходимо иметь, чтобы в случае вспышки можно было его использовать», – сообщили в пресс-службе.

Как отметила директор НИОХ СО РАН Елена Багрянская, принято решение не проводить второй этап клинических испытаний, так как есть достаточно данных, что НИОХ-14 будет хорошо работать.

В пресс-службе подчеркнули, что вероятность вспышки оспы есть до сих пор. «Сейчас начинается таяние снегов, начинают вытаивать могильники. И если будет какая-то вспышка, фактически никто не защищен. Вакцина, разработанная учеными «Вектора», есть, но вакцина действует достаточно долго, должно быть лекарство. Должен быть препарат, который хорошо работает. НИОХ-14 работает отлично», – рассказала Багрянская.

В РФ до НИОХ-14 не выпускали химических препаратов для лечения и экстренной профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных заболеваний человека.

Натуральная оспа – это единственная инфекция, которую победили на всей планете благодаря глобальной программе вакцинации. Последний случай заболевания человека зафиксирован в 1977 году в Сомали. Официально о победе над болезнью было объявлено в 1980 году. Сейчас право на хранение вируса и его исследования есть только у российского центра «Вектор» и американского Центра по контролю и профилактике заболеваний в Атланте.

gxpnews