В Минэкономразвития заявили о согласовании проекта по онлайн-продаже рецептурных лекарств

В правительство внесли проект проведения эксперимента по дистанционной продаже рецептурных препаратов, заявили в Минэкономразвития. Инициаторами выступили Почта России, Ozon и «Сбер Еаптека». Эксперимент планируется в трех регионах в течение трех лет.

Замглавы Минэкономразвития Владислав Федулов заявил, что проект о введении экспериментально-правового режима по онлайн-продаже рецептурных лекарств согласован с Минздравом, Минцифры, Минюстом и внесен в правительство. Эксперимент планируется провести в течение трех лет в Москве, Подмосковье и Белгородской области, сообщает ТАСС.

По словам Федулова, инициаторами выступили Почта России, Ozon и «Сбер Еаптека». Он отметил, что регионы могут дополнительно предложить дистрибьюторов препаратов, взяв на себя ответственность за контроль таких действий. Если проект до своего завершения покажет эффективность, к нему смогут присоединиться и другие регионы.

При этом из перечня лекарств, доступных для онлайн-покупки, исключат препараты, содержащие наркотические, сильнодействующие, психотропные средства и их прекурсоры, радиофармацевтические, иммунобиологические препараты с режимом хранения ниже 15 °C, спиртосодержащие препараты крепче 25% и произведенные аптечными организациями лекарства.

В январе сообщалось, что Минэкономразвития разработает законопроект о дистанционной торговле такими препаратами к апрелю, в Госдуму документ планировались представить в августе. В начале февраля Президент России Владимир Путин поддержал идею об онлайн-продаже рецептурных лекарств.

Фармотрасль ожидала, что онлайн-торговля рецептурными лекарствами стартует в январе этого года, такую дату в прошлом году анонсировал глава Минпромторга Денис Мантуров. Как выяснил «ФВ», задержка может быть связана с разногласиями между работающими над ним министерствами.

Григорий Дубов

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