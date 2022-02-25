Росздравнадзор ускорил рассмотрение заявок на допуск к фармдеятельности граждан ЛНР и ДНР

Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области открыл «горячую линию» для лиц с пропиской ЛНР и ДНР, желающих получить допуск к фармацевтической и медицинской деятельности. За последние несколько дней обращений в сам терорган от фармацевтов пока не поступало, а от врачей были.

Ростовский Росздравнадзор открыл «горячую линию» по вопросам получения допуска к фармацевтической и медицинской деятельности гражданами с пропиской в Луганской и Донецкой народных республиках. При этом срок рассмотрения документов сокращен с 25 до 5 дней. Соответствующая информация опубликована на сайте территориального органа.

Как сообщили «ФВ» в пресс-службе территориального органа Росздравнадзора, на этой неделе обращений от граждан ДНР и ЛНР о получении разрешения для осуществления фармацевтической деятельности на территории России не было. Однако двое врачей получили консультации по поводу допуска к осуществлению медицинской деятельности.

С подробной информацией о порядке допуска к медицинской и фармацевтической деятельности в Российской Федерации лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах, можно ознакомиться на официальном сайте Росздравнадзора www.roszdravnadzor.gov.ru.

«Администрация у нас запросила данные относительно наших потребностей в специалистах, мы сейчас готовим ответ, — рассказал «ФВ» директор аптечной сети ООО «Медитэк» в приграничном городе Миллерово Ростовской области Александр Громов. — Вакансии у нас есть».

В 2015 году «ФВ» писал о том, что в аптечные сети Ростовской области вышли на работу несколько фармацевтов и провизоров из Восточного Донбасса. Тем из них, кто окончил учебные заведения в СССР, не пришлось проходить процедуру подтверждения квалификации.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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